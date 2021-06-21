السنوار: الاجتماع مع الوفد الأممي كان سيئًا وللأسف الشديد لايوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية

وقال السنوار في كلمة امام الصحفيين، بعد لقائه بالمبعوث الأممي: " لا بد من حل جذور المشكلة، ولقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئًا، للأسف الشديد لا يوجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول أن يبتزنا".

















رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أن الاحتلال الإسرائيلي يبتز قطاع غزة، ويتهرب من تنفيذ الاستحقاقات.وأضاف: "سنعقد لقاء لقادة الفصائل الوطنية والإسلامية خلال الساعات القادمة لنقرر خطواتنا التالية".