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الولايات المتحدة تهدد الصين بالعزلة

الولايات المتحدة تهدد الصين بالعزلة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الصين ستتعرض لعزلة دولية، في حال لم تتح للخبراء الدوليين دراسة ظروف نشأة فيروس كورونا.

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "العمل التحضيري الدبلوماسي حشد دول العالم، والضغط السياسي والدبلوماسي على الصين، هذا هو الجزء الرئيسي من الجهود التي نبذلها لتقديم خيار صعب للصين في نهاية المطاف، أو أن يتصرفوا بمسؤولية وبالتالي يسمحون للمحققين". 

بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة السبع مؤخرا عن قلقه إزاء نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بعد زيارة فريق الخبراء الدولي للصين، مشددا على "الحاجة إلى تحقيق شفاف ومستقل في منشأ الفيروس، حيث لم يتوصل الخبراء الدوليون إلى نتيجة واضحة حول منشأ كورونا".

وعادت في الآونة الأخيرة إلى الظهور المنشورات والبيانات الإعلامية من الدول الغربية حول المنشأ المختبري المحتمل للفيروس، حيث أصدر البيت الأبيض بيانا، يفيد بأن "فرضية انتشار فيروس كورونا كان بسبب حادث وقع في مختبر علمي، لم يتم نفيها بعد".

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