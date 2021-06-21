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شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في إذنا غرب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في إذنا غرب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء بمنزلين وإزالة شبكتي كهرباء في اذنا غرب الخليل.

وذكرت بلدية اذنا، ان قوات الاحتلال داهمت منطقتي خلة حرب وواد الشومر في المنطقة الغربية من البلدة، وأخطرت بوقف العمل بمنزلين، تعود ملكيتهما للمواطنين جمال نوفل سليمية، وسائد بشير سليمية.

 كما أخطرت بإزالة شبكتي كهرباء بطول 3500 متر في المنطقة المذكورة، الأولى بطول 2000 متر، تخدم منذ سنوات العديد من المنازل المأهولة بالسكان وعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية، والثانية بطول 1500 متر في واد الشومر بالبلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال سلّمت عددا من المواطنين بالبلدة في الآونة الأخيرة سلسلة إخطارات بوقف البناء والهدم، باعتبار بلدة إذنا من المناطق المستهدفة بالاستيلاء.

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