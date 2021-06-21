معروف: قرار إعادة الأسواق الشعبية مطروح على الطاولة وسيتم الإعلان عن تفاصيل عملها

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف ، اليوم الاثنين أن قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية مطروح على طاولة قيادة العمل الحكومي، وبتنا قريبين جداً من الاعلان عن تفاصيل إعادة عملها.وقال معروف خلال حديث لإذاعة (الأقصى): "هناك توصية بإعادة السماح بعمل الأسواق الشعبية، ولكن طُلب من جهات الاختصاص الإجرائية والتنفيذية في البلديات والشرطة ووزارة الحكم المحلي بالشراكة مع وزارة الصحة بوضع ضوابط ومحددات بإعادة فتح الأسواق".وأضاف:" في ضوء القرار بالسماح لعودة فتح الأسواق تبقى المسألة إجرائية الي حين انتهاء الجهات التنفيذية من وضع آليات إعادة عملها لضمان عدم إغلاقها من جديد حال ارتفعت مؤشرات الحالة الوبائية".