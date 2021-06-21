معروف: قرار إعادة الأسواق الشعبية مطروح على الطاولة وسيتم الإعلان عن تفاصيل عملها
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف ، اليوم الاثنين أن قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية مطروح على طاولة قيادة العمل الحكومي، وبتنا قريبين جداً من الاعلان عن تفاصيل إعادة عملها.
وقال معروف خلال حديث لإذاعة (الأقصى): "هناك توصية بإعادة السماح بعمل الأسواق الشعبية، ولكن طُلب من جهات الاختصاص الإجرائية والتنفيذية في البلديات والشرطة ووزارة الحكم المحلي بالشراكة مع وزارة الصحة بوضع ضوابط ومحددات بإعادة فتح الأسواق".
وأضاف:" في ضوء القرار بالسماح لعودة فتح الأسواق تبقى المسألة إجرائية الي حين انتهاء الجهات التنفيذية من وضع آليات إعادة عملها لضمان عدم إغلاقها من جديد حال ارتفعت مؤشرات الحالة الوبائية".
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