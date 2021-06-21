شؤون فلسطينية

تيسير خالد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر باتفاق اللقاحات مع اسرائيل

تيسير خالد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر باتفاق اللقاحات مع اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في اتفاق تبادل اللقاحات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي وتحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية عن عقد اتفاق ينطوي ليس فقط على إجحاف كبير بالجانب الفلسطيني بل وعلى تهديد لصحة المواطن الفلسطيني لو لم يتم تدارك الموقف بإعادة اللقاحات المنتهية الصلاحية الى دولة الاحتلال.

وقال: "إن الجهات المختصة في دولة الاحتلال وخاصة وزارة الصحة الإسرائيلية تصرفت بانعدام مسؤولية وانعدام ضمير انساني بإرسال تلك اللقاحات الى الجانب الفلسطيني رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر تلك اللقاحات التي توشك على انتهاء الصلاحية على الصحة العامة، ما يعيد الى الذاكرة حوادث تتكرر باستمرار حول بضائع وسلع غذائية منتهية الصلاحية او فاسدة تنتجها المستوطنات ومؤسسات انتاج داخل إسرائيل ويتم تسويقها في مناطق السلطة الفلسطينية، وكأن المناطق الفلسطينية مكب نفايات، الأمر الذي يؤكد ضرورة ومشروعية المطالبة بمقاطعة منتجات الاحتلال والمستوطنات وتحويل المقاطعة الى ثقافة عامة في حياة المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال".

وأكد تيسير خالد بأن هذه التصرفات غير المسؤولة وغير الإنسانية من سلطات الاحتلال في التعامل مع صحة المواطن الفلسطيني لا تعفي الجانب الفلسطيني من المسؤولية بشأن اتفاق اللقاحات مع سلطات الاحتلال، فما هي حاجتنا أصلا الى لقاحات توشك صلاحيتها على الانتهاء حتى نستوردها من دولة الاحتلال مقابل لقاحات دفعنا ثمنها للشركة المنتجة وتأخر موعد تسليمها، الأمر الذي يدفعنا للمطالبة بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة للوقوف على الحقيقة ومعرفة كل التفاصيل حول صفقة غير مفهومة وغير ضرورية أثارت في أوساط الرأي العام الفلسطيني مخاوف من شبهات فساد تستدعي التحقيق دون تردد.

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