دعوات للنفير والتصدي لمسيرات المستوطنين اليوم في الضفة

رام الله - دنيا الوطنجدد نشطاء ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل اليوم الإثنين، الدعوات إلى النفير والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية ردا على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيرات الأعلام التي ينوون تنظيمها قرب قرى الضفة المحتلة.وأكدت الدعوات على وجوب الحذر والمبادرة بفعل المقاومة عبر التواجد على الجبال والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية ورفع الأعلام الفلسطينية.وستنظم أنشطة التصدي لاستفزازات المستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، مع التركيز على التقاطعات والطرق الرئيسية وقمم الجبال، حيث يسعى المستوطنون إلى إقامة بؤر استيطانية عشوائية وفرضها كأمر واقع.وجاء في دعوة المستوطنين أن "العرب يسيطرون على المنطقة ويخنقون الاستيطان في إجراء استراتيجي يتضمن تكثيف أعمال البناء.. يجب أن نتخلى عن عدم المبالاة.. علينا أن نتحرك".كما جاء في نص الدعوة أنه "سنخرج في مسيرات في جميع أنحاء الضفة المحتلة، ونوقف بأنفسنا السيطرة العربية على الأراضي".ووفقا للمنظمين فإن المسيرات التي ستنطلق الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم ستختتم باعتصامات في نقاط تماس يحاول المستوطنون السيطرة عليها في 15 موقعا في الضفة الغربية المحتلة وذلك "بمشاركة أعضاء كنيست وحاخامات وشخصيات عامة".