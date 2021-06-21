الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بينهم والدا شهيد من طولكرم

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت خلالها عددا من المواطنين بينهم والدا شهيد.ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن خالد محمد عبد الرحيم دعباس (56 عاما)، وزوجته قدر عطية أحمد دعباس (51 عاما)، وهما والدي الشهيد عبد الله دعباس من ضاحية شويكة شمال طولكرم، والذي استشهد برصاص الاحتلال في السابع من أيار/ مايو الماضي، خلال عملية فدائية على حاجز "سالم" شمال محافظة جنين.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشبان أيمن محمد علي، وزاهي طاهر علي من قرية كفر قدوم، ونزار أشرف سليم من بلدة عزون، وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين المحررين مناضل شرقاوي وبلال شرقاوي، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزليهما وتفتيشهما.وفي نابلس، شهدت بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس مواجهات ليلية ضمن الإرباك الليلي المتواصل منذ عدة أيام، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمار يوسف مهيب حمايل (27 عاما)، عقب مداهمة منزله.وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير صالح دار موسى في بلدة بيت لقيا، واعتقلت نجله محمد، بعد عملية تفتيش وتخريب في محتويات المنزل، فيما اعتقلت والشاب إياد عاصي من بلدة بيت لقيا.وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد أحمد سلامه الأمير(٢٨عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس، شقيقين من بلدة الخضر حنوب بيت لحم، أثناء عملهما في أراضي 48، وهما عبد الرحيم ومجاهد ياسين دعدوع.