الاحتلال يُواصل إغلاق بوابة بلدة عزون لليوم السادس على التوالي

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم السادس على التوالي، اغلاق بوابة بلدة عزون شرق قلقيلية.وقال القائم بأعمال بلدية عزون حاتم مسلم، في تصريحٍ صحفي: "إنّ الاحتلال يمعن في انتهاكاته بحق اهالي البلدة فكان يوميا يطلق قنابل الصوت والغاز على المنازل ويؤدي الى اصابة العديد من المواطنين بالاختناق الشديد بالغاز".وذكر، أنّ الموقع الاستراتيجي للبلدة يجعلها محل اطماع المحتل، فهي تقع على الشارع الرئيسي المؤدي الى نابلس ويحيطها مستوطنات عديدة، واغلاق البوابة هو اسلوب احتلالي هدفه التضييق على المواطن وعرقلة الحركة والنشاط بها، فاغلب العاملين بها هم من خارج البلدة وسيضطرون الى سلوك طرق التفافية للقدوم الى البلدة، وبالتالي سيتكبدون وقت وجهد اضافيين.واكد على وجود جهود حثيثة تبذلها البلدية مع الجهات المختصة لفتح البوابة ولكن الاحتلال لا يستجيب لذلك.وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدة عزون الشمالية نحو 24 آلف دونم، ويقطنها 12 ألف نسمة، منهم أكثر من 4 آلاف يعملون خارج البلدة.