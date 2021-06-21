اخطارات وقف البناء والهدم تضرب من جديد في بلدة اذنا غرب الخليل









رام الله - دنيا الوطنسلمت قوات الإحتلال إخطارا بوقف البناء في شبكة كهرباء في منطقة خلة حرب في المنطقة الغربية من البلدة بطول 2000م كانت البلدية باشرت بمدها منذ اكثر من سنوات حيث تخدم هذه الشبكة العديد من المنازل المأهولة بالسكان وعشرات الدونمات من الاراضي الزراعية.كما سلمت قوات الاحتلال اخطارين بوقف العمل لمنزلين في ذات المنطقة والتي تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة.وتأتي هذه الإخطار ضمن سلسلة اخطارات قامت قوات الاحتلال بتسليمها للمواطنين في الآونة الأخيرة وتعتبر بلدة اذنا منطقة مستهدفة باخطارات وقف البناء والهدم.