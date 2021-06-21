مستوطنون يعتدون على مراكب مواطنين في نابلس

رام الله - دنيا الوطنشرع مستوطنون، اليوم الإثنين، بمهاجمة مركبات المواطنين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر محلية: "إنّ مجموعات من المستوطنين انتشروا على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس، وشرعوا بأعمال عربدة واعتداء على المركبات".وأشاروا إلى أنّ المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، وألحقوا بها أضرارًا متفاوتة.يذكر أنّ المستوطنين أعلنوا في وقت سابق عن نيتهم تنظيم مسيرات أعلام استفزازية في 14 موقعاً بالضفة الغربية اليوم.