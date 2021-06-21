شؤون فلسطينية

الرجوب يبحث اليات تعزيز التعاون المشترك مع وزير الشباب والرياضة المصري

الرجوب يبحث اليات تعزيز التعاون المشترك مع وزير الشباب والرياضة المصري
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، وزير الشباب والرياضة المصري، د. أشرف صبحي، بحضور فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

وبحث الرجوب وصبحي خلال اللقاء اليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتم الاتفاق على تنظيم ملتقى الشباب المصري الفلسطيني الثاني خلال الفترة القريبة القادمة، والذي يهدف لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات بين الشباب الفلسطيني والمصري.

وأكد الرجوب حرص فلسطين على استمرار التعاون بين المجلس الأعلى ووزارة الشباب والرياضة المصرية، والاستفادة أيضا من الخبرات المصرية لتطوير الكوادر العاملة في قطاع الشباب والرياضة الفلسطيني.

وشدد الرجوب على ضرورة استضافة ملتقى الشباب الفلسطيني المصري الثالث في فلسطين، للاطلاع علة واقع  الشباب الفلسطيني  الصامد رغم ما يعانيه جرّاء ممارسات الاحتلال الهادفة لكسر عزيمة الشباب، وباعتباره يحمل رسالة كبيرة إلى الشباب الفلسطيني والعالم أجمع مفادها أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم.

بدوره أكد الوزير صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على مواصلة التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.

كما جدد صبحي التأكيد على استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة المصرية لقطاع الشباب والرياضة في فلسطين، والذي يعد امتدادا للالتزام جمهورية مصر تجاه فلسطين وقضيتها.

وعلى هامش اللقاء حضر الرجوب والوزير صبحي اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى "الدورة الثامنة" للاتحاد العربي للرياضة للجميع 2021-2025، إضافة لاحتفالية تكريم لاعبي كرة القدم القدامى تحت عنوان "يوم الوفاء" والتي تنفذها.




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