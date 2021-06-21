(كان): تأجيل التصويت على تمديد سريان قانون لم الشمل للعائلات الفلسطينية





والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرروا تأجيل التصويت على مشروع قرار "تمديد سريان قانون لم شمل العائلات الفلسطينية" إلى الأسبوع المقبل، وتم تعيين زئيف الكين منسقًا لهذا الموضوع.وأشارت القناة إلى أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد حل يُرضي جميع الأطراف.وأوضحت أن الكين سيجتمع اليوم مع وزيرة الداخلية إيليت شاكيد ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، كُلا على حدة.ويشار إلى أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد شاكيد بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل، غير أن القائمة الموحدة لا تكتفي بذلك.من جانبه أكد الوزير عن حزب "ميرتس" عيساوي فريج أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، قائلًا: إن حزب ميرتس كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عامًا، وأنه قد قدم في حينه التماسًا ضده إلى المحكمة العليا.وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، قالت إنها تعتزم طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون.ويمنع هذا القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.