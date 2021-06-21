صحيفة: الجيش الإسرائيلي يطالب بمبلغ 2.5 مليار شيكل لتغطية تكلفة الحرب الأخيرة على غزة

يطالب الجيش الإسرائيلي، بمبلغ 2.5 مليار شيكل لتغطية التكلفة المباشرة للعملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة (ذي ماركر) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تشمل التكاليف الذخائر التي استخدمت والصواريخ الاعتراضية لـ"القبة الحديدية" وتحليق الطائرات الحربية لساعات طويلة وتفعيل القوات النظامية وقوات الاحتياط.

ووفق الصحيفة، فإن المبلغ المطلوب لا يشمل تعبئة مخازن الجيش الإسرائيلي بأسلحة وذخائر التي استخدمت خلال المعركة الأخيرة، وتقدر تكلفتها بعدة مليارات أخرى من الشواكل.

وتأتي مطالبة الجيش الإسرائيلي بهذه الميزانية الخاصة، بمبلغ 2.5 مليار شيكل، إضافة إلى حصوله على ميزانية خاصة بمبلغ 2.4 مليار شيكل، العام الحالي، إضافة إلى ميزانيته العادية.





ويضاف إلى ذلك مصادقة الإدارة الأميركية، الأسبوع، على منح مساعدات خاصة لإسرائيل بمبلغ مليار دولار، أي حوالي 3.3 مليار شيكل، بينها مليار شيكل ستخصص لشراء صواريخ اعتراضية لـ"القبة الحديدية".

رام الله - دنيا الوطن