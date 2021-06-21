وكيل وزارة الزراعة يبحث عدداً من القضايا الهامة مع مربي الدواجن









رام الله - دنيا الوطناستقبل وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، صباح اليوم الأحد 20-6-2021، في مكتبه، عدداً من كبار مربي الدواجن في قطاع غزة، لمناقشة جملة من القضايا التي تهمهم، ودعم هذا القطاع الحيوي والمهم.كما بحث الوكيل خلال لقائه مع الوفد، إنشاء جسم قانوني لرعاية مصالح ومربي الدجاج اللاحم في الفترة المقبلة، ومن ضمنها تكوين جمعية تعاونية تخدم كافة مربي الدواجن، وعدم ترك هذا القطاع لأصحاب المصالح الخاصة، مؤكداً على أن قطاع الدواجن من أولويات الوزارة وضمن اهتماماتها.كما استعراض الوكيل القدرة، واقع قطاع الدواجن، بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وتكبد قطاع الإنتاج الحيواني خسائر كبيرة، من خلال نفوق الالاف من الطيور.كما شرح القدرة للوفد موقف ومبررات الوزارة بخصوص السماح بدخول الدجاج المبرد، لتلبية احتياجات السوق، والحد من ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم، مشدداً على أن وزارته تسعى إلى المحافظة على التوازن بين المربي والتاجر والمستهلك، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتوفر المنتج بأسعار مناسبة للمستهلك.من جانبهم، استعرض مربي الدواجن العديد من العراقيل والمشكلات التي تواجههم، وخاصة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتعرضهم للخسائر، بعد الأضرار الفادحة التي تكبدوها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.