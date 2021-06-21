مؤسسات رام الله والبيرة تعلن جهوزيتها لعقد امتحانات الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسات محافظة رام الله والبيرة اليوم الأحد، جاهزيتها التامة لعقد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر محافظة رام الله والبيرة ضم المحافظ د.ليلى غنام، ومدير التربية والتعليم في المحافظة، ومدير صحة رام الله والبيرة، ومديري الإرتباطين المدني والعسكري في المحافظة، ورئيس بلدية رام الله، ورئيس بلدية بيتونيا، ونائب رئيس بلدية البيرة، ومدير شرطة مركز المدينة .وأكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أن مؤسسات المحافظة ذات الاختصاص أتمت التجهيزات لتمكين طلبتنا من تقديم امتحانات الثانوية العامة بما يكفل لهم أقصى درجات الراحة والأمان من حيث عدد القاعات وكوادر الشرطة والجهاز الطبي المساند، مشيدة بالتكامل بين كافة جهات الاختصاص .وأشارت د.غنام، إلى أنه ورغم الصعوبات التي تعيشها فلسطين بسبب جائحة كورونا والاحتلال إلا أن طلبتنا سيتمكنون بالجد والدراسة والإعداد الجيد من اجتياز هذه المرحلة بتميز، متمنية التوفيق لكافة الطلبة اللذين سيتقدمون للامتحان هذا العام، وأن يعقد في العام المقبل في القدس العاصمة وهي محررة من دنس الاحتلال.وبينت، إلى أنه تم تجهيز قاعة خاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل في المحافظة بالتعاون ما بين الشرطة والتربية والتعليم لتمكين النزلاء فيها من تقديم الاختبارات .وشددت د.غنام، على ضرورة توفير المواطنين والأهالي الأجواء المناسبة للطلبة، مشيرة إلى أهمية عدم تعكير هذه الأجواء لتمكين طلبتنا من تقديم الاختبارات والتميز بها .بدوره أشار، مدير عام التربية والتعليم في المحافظة باسم عريقات، على الدور التكاملي بين كافة جهات الاختصاص لإنجاز الامتحان بالشكل الملائم للمحافظة.وقدم عريقات شرحا مفصلاً بين فيه عدد القاعات في المحافظة، مشيراً إلى أن عدد المراقبين في المحافظة بلغ 1254 معلما ومعلمة، فيما بلغ عدد اجمالي المتقدمين للإمتحان من المقيمين في المحافظة في كافة الفروع 5917 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد القاعات 53 قاعة، منها واحدة خاصة بمركز الإصلاح والتاهيل في المحافظة، بالإضافة إلى قاعتين للتصحيح وسيكون أول امتحان لكافة الفروع يوم 24/6/2021 وتنتهي في 12/7/2021.