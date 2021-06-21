شؤون فلسطينية

قطاعات من فتح تُصدر البيان رقم "1" الموجه للرئيس والمجلس الثوري.. طالع البنود

قطاعات من فتح تُصدر البيان رقم "1" الموجه للرئيس والمجلس الثوري.. طالع البنود
رام الله - دنيا الوطن
طالبت قطاعات مختلفة في حركة فتح في الأقاليم الجنوبية، الرئيس وقيادة الحركة بحل كافة القضايا المتعلقة بقطاع غزة.
جاء ذلك في البيان رقم "1" الذي وجهته هذ القطاعات  اليوم الإثنين، للرئيس محمود عباس، وللجنة المركزية والمجلس الثوري في الحركة.

وقالت القطاعات في البيان إن: غزة التي تتعرض للظلم والإقصاء والتهميش والتمييز على مدار سنوات ومن قبل حكومات متعاقبة لم تعد قادرة على التحمل، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد من المقبول هذا التجاهل والنظر باستعلاء وفوقية لحقوقها، وسنقولها وبشكل واضح إن هذا الاجتماع إن لم تكن غزة حاضرة فيه بمشاكلها وهمومها فلا معنى لهذا الإجتماع وهو لا يمثلها.

ودعت القطاعات لرفع كافة الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة عام 2017، اضافة إلى إنصاف موظفين تفريغات 2005 والإعتراف بهم كموظفين رسميين داخل المؤسسة الأمنية من تاريخ الأخذ.

وطالبت بإلغاء التقاعد القسري والتقاعد المالي والمساواة بين الموظفين في كافة أرجاء الوطن، وإعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر الحكومية المقطوعة منذ ١٤ عام واعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية، وحل ملف البطالة الدائمة بما يضمن إدراجهم في الهياكل الوزارية ومراعاة كافة حقوقهم الوظيفية.

كما طالبت بإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، ودعت للتأكيد على حقوق أعضاء الهيكل التنظيمي غير المفرغين والشبيبة، وباقي الشباب من الخريجين ممن تعرضوا للظلم على مدار السنوات السابقة.

كما طالبت بصرف رواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء كاملةً أسوةً بالمحافظات الشمالية، ووقف سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها الحكومة تجاه سكان قطاع غزة.


نص البيان كاملا كما وصل "دنيا الوطن":

السيد الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح
الأخوة أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة

نتوجه لكم بهذا البيان الهام والعاجل وأنتم على وشك البدء باجتماع المجلس الثوري، والذي يعتبر بمثابة برلمان الحركة، هذا البيان الذي كتب بمعاناة و وجع قطاع غزة الذي قدم وضحى وحشد وقاوم رغم كل ما ألمَّ به من فقرٍ وتجويع وحصار.

غزة التي تتعرض للظلم والإقصاء والتهميش والتمييز على مدار سنوات ومن قبل حكومات متعاقبة لم تعد قادرة على التحمل، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد من المقبول هذا التجاهل والنظر باستعلاء وفوقية لحقوقها، وسنقولها وبشكل واضح إن هذا الاجتماع إن لم تكن غزة حاضرة فيه بمشاكلها وهمومها فلا معنى لهذا الإجتماع وهو لا يمثلها.

وبناء على ما سبق وبجانب القضايا التنظيمية الملحة فإننا ندعوكم لحل كافة القضايا المتعلقة بقطاع غزة و في مقدمتها ما يلي :

١- رفع كافة الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة عام ٢٠١٧م.

٢- إنصاف موظفين تفريغات ٢٠٠٥ والإعتراف بهم كموظفين رسميين داخل المؤسسة الأمنية من تاريخ الأخذ.

٣- إلغاء التقاعد القسري والتقاعد المالي والمساواة بين الموظفين في كافة أرجاء الوطن.

٤- إعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر الحكومية المقطوعة منذ ١٤ عاما واعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية.

٥- حل ملف البطالة الدائمة بما يضمن إدراجهم في الهياكل الوزارية ومراعاة كافة حقوقهم الوظيفية.

٦- إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية.

٧- التأكيد على حقوق أعضاء الهيكل التنظيمي غير المفرغين والشبيبة، وباقي الشباب من الخريجين ممن تعرضوا للظلم على مدار السنوات السابقة.

٨- صرف رواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء كاملةً أسوةً بالمحافظات الشمالية.

٩- وقف سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها الحكومة تجاه سكان قطاع غزة.

كما أننا نؤكد على ما يلي :

أولاً/ نطالب السيد الرئيس بمتابعة حل هذه القضايا ومتابعة تنفيذ المطالب شخصياً.

ثانياً/ ندعو كل من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بالوقوف عند مسؤولياتهم، وأن تكون مواقفهم واضحة ومعلنة تجاه مطالب وحقوق غزة.

ثالثاً/ نطالب كافة الأقاليم والمكاتب الحركية و الهيئة القيادية في قطاع غزة بأن يكون لهم موقف عملي وجاد تجاه حقوق غزة، كما ونثمن دور إقليم شرق غزة الذي قدم إعفائه احتجاجاً على ما يتعرض له القطاع من ظلم واقصاء.

رابعاً/ نؤكد على أن كل من لم يبدي موقفاً واضحاً من هذه المطالب هو شريك في الظلم والتمييز الذي يتعرض له القطاع، وسيكون لنا موقفاً واضحاً تجاه كل متخاذل ومتآمر.
خامساً/ نريد تنفيذ إداري ومالي فوري ونرفض تشكيل لجان هدفها المماطلة والتسويف.

سادساً وأخيراً/ نؤكد على أن ما قبل هذا الإجتماع لن يكون كما بعده، حيث سيكون لنا خطاباً وخطواتاً مختلفة ومتعددة، كما إننا ندعو جميع أبناء وكوادر الحركة للإستعداد للحراك الكبير الذي سنعلن عن البدء بالتجهيز له خلال الأيام المقبلة، حيث ستكون كافة الخيارات متاحةً أمامنا بما فيها النزول إلى الشارع.

غزة ملاذكم وآمانكم الوطني ، ولا خير فيكم إن لم تنصفوها.

موظفي تفريغات 2005 
التقاعد القسري 
موظفو مؤسسة البحر
البطالة الدائمة 
التقاعد المالي 
المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية
الشهداء والجرحى والأسرى 
الهيكل التنظيمي الغير مفرغين
الأطباء والمعلمين 
الشباب والخريجين 
كوادر الشبيبة الفتحاوية
أبناء حركة فتح في قطاع غزة 
 
نمد أيدينا لكل من يرغب بأن يكون جزء من هذا الحراك.

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