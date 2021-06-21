الاحتلال يعتقل فتى وأربعة أسرى محررين من بيت أمر في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فتى وأربعة أسرى محررين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت احياء عصيدة وخلة العين ووسط بلدة بيت أمر، واعتقلت أربعة أسرى محررين، وهم: عزيز ذياب سعيد عوض (35 عاما)، وعماد احمد خليل ابو هاشم (31 عاما)، وأحمد محمود علي صافي الصليبي (30 عاما)، ومهدي مرشد محمد زعاقيق (20 عاما)، والفتى زين الدين محمد الجعار (17 عاما).وأضاف أن قوات الاحتلال سلمت الأسير المحرر أحمد خليل ابو هاشم (54 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها فيما يسمى مركز تحقيق "عتصيون" شمال الخيل.وأشار إلى أن جنود الاحتلال استخدموا الكلاب البوليسية خلال عمليات التفتيش وأرهبوا المواطنين وعبثوا بمحتويات المنازل وعاثوا فيها فسادا.ودارت مواجهات بين الشبان في البلدة وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم ما أدى إلى اصابة عدد منهم بحالات اختناق.كما داهمت قوات الاحتلال، أحياء بمدينة الخليل، وفتشت عدة منازل في يطا عرف من أصحابها احمد إسماعيل أبو صبحة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، ومدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.