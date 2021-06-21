شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى وأربعة أسرى محررين من بيت أمر في الخليل

الاحتلال يعتقل فتى وأربعة أسرى محررين من بيت أمر في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فتى وأربعة أسرى محررين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت احياء عصيدة وخلة العين ووسط بلدة بيت أمر، واعتقلت أربعة أسرى محررين، وهم: عزيز ذياب سعيد عوض (35 عاما)، وعماد احمد خليل ابو هاشم (31 عاما)، وأحمد محمود علي صافي الصليبي (30 عاما)، ومهدي مرشد محمد زعاقيق (20 عاما)، والفتى زين الدين محمد الجعار (17 عاما).

وأضاف أن قوات الاحتلال سلمت الأسير المحرر أحمد خليل ابو هاشم (54 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها فيما يسمى مركز تحقيق "عتصيون" شمال الخيل.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال استخدموا الكلاب البوليسية خلال عمليات التفتيش وأرهبوا المواطنين وعبثوا بمحتويات المنازل وعاثوا فيها فسادا.

ودارت مواجهات بين الشبان في البلدة وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم ما أدى إلى اصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما داهمت قوات الاحتلال، أحياء بمدينة الخليل، وفتشت عدة منازل في يطا عرف من أصحابها احمد إسماعيل أبو صبحة، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، ومدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

أخبار ذات صلة

تحذيرات من تدهور صحة الأسير أبو عطوان بعد 48 يوماً من الاضراب

تحذيرات من تدهور صحة الأسير أبو عطوان بعد 48 يوماً من الاضراب

وكيل وزارة الزراعة يبحث عدداً من القضايا الهامة مع مربي الدواجن

وكيل وزارة الزراعة يبحث عدداً من القضايا الهامة مع مربي الدواجن

مؤسسات رام الله والبيرة تعلن جهوزيتها لعقد امتحانات الثانوية العامة

مؤسسات رام الله والبيرة تعلن جهوزيتها لعقد امتحانات الثانوية العامة

المنسق الخاص لعملية السلام يصل غزة عبر معبر &#34;إيرز&#34;

المنسق الخاص لعملية السلام يصل غزة عبر معبر "إيرز"

قطاعات من فتح تُصدر البيان رقم &#34;1&#34; الموجه للرئيس والمجلس الثوري.. طالع البنود

قطاعات من فتح تُصدر البيان رقم "1" الموجه للرئيس والمجلس الثوري.. طالع البنود

الجبهة الشعبية: إعادة بناء منظمة التحرير سيبقى الأساس في معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني

الجبهة الشعبية: إعادة بناء منظمة التحرير سيبقى الأساس في معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني

الشؤون المدنية: سلسلة تسهيلات على معابر غزة اعتبارًا من اليوم

الشؤون المدنية: سلسلة تسهيلات على معابر غزة اعتبارًا من اليوم

الصحة بغزة: 3 وفيات و118 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 3 وفيات و118 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الزراعة يبحث عدداً من القضايا الهامة مع مربي الدواجن

وكيل وزارة الزراعة يبحث عدداً من القضايا الهامة مع مربي الدواجن

مؤسسات رام الله والبيرة تعلن جهوزيتها لعقد امتحانات الثانوية العامة

مؤسسات رام الله والبيرة تعلن جهوزيتها لعقد امتحانات الثانوية العامة

الاحتلال يعتقل فتى وأربعة أسرى محررين من بيت أمر في الخليل

الاحتلال يعتقل فتى وأربعة أسرى محررين من بيت أمر في الخليل

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منشأته في المكبر

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منشأته في المكبر

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في رام الله

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في رام الله

الاحتلال يعتقل والدي الشهيد خالد دعباس من شويكة شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل والدي الشهيد خالد دعباس من شويكة شمال طولكرم

مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأسير عماد ربايعة يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

الأسير عماد ربايعة يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد: آمال ماهر تكشف عن سبب اعتزالها بشكل مفاجئ

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد ماذا رد أحمد العوضي على اتهامات شقيقة طليق زوجته؟

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد كيف واجهت يسرا اللوزي منتقدي تقليدها لمحمد رمضان

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

شاهد: كيف رد محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد اتهامها بشتمها

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

جرّاح عربي يكشف عن لحظات صادمة في إنقاذ الأميرة ديانا

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة نانسي عجرم بفيروس (كورونا)؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

مجددًا.. حلا الترك تحسم الجدل وتختار أحد والديها.. من اختارت؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

ما حقيقة عودة عبد المنعم عمايري لأمل عرفة؟

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

تطورات صادمة في قضية مقتل شاب في فيلا نانسي عجرم

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

شاهد كيف دافعت أحلام عن أميرة سعودية بعد انتشار صورة غريبة عنها

عربي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية &#34;الفتنة&#34;

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية