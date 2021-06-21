الصحة بغزة: 3 وفيات و118 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 660 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 124 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 113102 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2767 حالة، إجمالي المتعافين 109279 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1056 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 63 حالة، من بينها 45 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 57699 شخصا.