دولي

(كورونا عالميًا) 3 ملايين و882 ألف وفاة و179 مليونًا و260 ألف إصابة

(كورونا عالميًا) 3 ملايين و882 ألف وفاة و179 مليونًا و260 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
 بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 882 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 179 مليونا وما يزيد عن 260 ألف اصابة، تعافى منهم 163 مليونا وما يقارب من 829 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 295 ألفا و 761 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,263 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (1,113 وفاة)، والبرازيل (1,050 وفاة)، وكولومبيا (599 وفاة)، وروسيا (450 وفاة)، واندونيسيا (371 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (53,009 إصابات)، والبرازيل (44,178 إصابة)، وكولومبيا (27,818 إصابة)، وروسيا (17,611 إصابة)، واندونيسيا (13,737 إصابة).

ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والاصابات ليوم أمس ان الهند عادت من جديد الى المركز العالمي الأول بعد ان ازاحتها عنه لأيام ماضية البرازيل، كما يلاحظ ان اندونيسيا انضمت الى القائمة الخماسية متمركزة في المركز الخامس بالنسبة للحصيلة اليومية للإصابات والوفيات، فيما تواصل اميركا خروجها من القائمة الخماسية العالمية لتحل مكانها روسيا التي أصبحت تعاني من سرعة انتشار الفيروس المتحور الجديد بين السكان، ويخشى ان يكون من النوع "دلتا" شديد العدوى، إلا ان اميركا رغم هذا التراجع الملحوظ في الفترة الأخيرة بالحصيلة اليومية للإصابات والوفيات، ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (617,166 وفاة)، والبرازيل (501,918 وفاة)، والهند (388,164 وفاة)، والمكسيك (231,187 وفاة)، وبيرو (190,425 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،406,314 إصابة)، والهند (29,935,221 إصابة)، والبرازيل (17,927,928 إصابة)، وفرنسا (5,757,311 إصابة)، وتركيا (5,370,299 إصابة).

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