شؤون فلسطينية

21 إصابة واعتقال مواطن خلال مواجهات "ليلية" في بيتا جنوب نابلس

21 إصابة واعتقال مواطن خلال مواجهات "ليلية" في بيتا جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اصيب، الليلة الماضية، نحو 21 مواطنا بالاختناق وكسور ورضوض خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، أن طواقم الاسعاف تعاملت مع 21 اصابة، 12 منها بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا، و8 حالات سقوط على الارض وواحدة بقنبلة غاز بشكل مباشر، ونقل 4 منها للمستوصف لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل اكد نائب رئيس بلدية بيتا، موسى حمايل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار يوسف مهيب حمايل (27 عاما)، عقب مداهمة منزله.

وتشهد بلدة بيتا منذ الخامس من ايار المنصرم، اسلوب مواجهة شعبية جديد مع قوات الاحتلال، ضد إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فوق قمة جبل صبيح، التابع لأراضي بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.

وحمل اسلوب المواجهة الجديد اسم "الارباك الليلي"، بحيث يكون مساند للمواجهات في ساعات النهار والتي يستخدم فيه المشاركون الإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت التي تصدر أصواتا عالية تزعج المستوطنين، واستخدام الإضاءة القوية والليزر، لتشتيت انتباه جنود الاحتلال الذين يقومون بحماية المستوطنين، واستخدام البراميل المتفجرة.

وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، فإن 5 شهداء ارتقوا في معركة الدفاع عن جبل صبيح، فيما أصيب أكثر من 618 مواطنًا منذ مطلع أيار في بلدة بيتا خلال المواجهات التي تشهدها البلدة ليل نهار، احتجاجًا على إقامة البؤرة الاستيطانية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل والدي الشهيد خالد دعباس من شويكة شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل والدي الشهيد خالد دعباس من شويكة شمال طولكرم

مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأسير عماد ربايعة يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

الأسير عماد ربايعة يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الإثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الإثنين

أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

بعد ارتفاعه.. طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

بعد ارتفاعه.. طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل والدي الشهيد خالد دعباس من شويكة شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل والدي الشهيد خالد دعباس من شويكة شمال طولكرم

مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأسير عماد ربايعة يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

الأسير عماد ربايعة يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم

السفير طوباسي يكثف اتصالاته مع البلديات اليونانية لتعزيز دعم القضية الفلسطينية

السفير طوباسي يكثف اتصالاته مع البلديات اليونانية لتعزيز دعم القضية الفلسطينية

الأشغال وأمان فلسطين يوزعون بدل إيجار لـ200 ألف من اصحاب المنازل المدمرة كلياً

الأشغال وأمان فلسطين يوزعون بدل إيجار لـ200 ألف من اصحاب المنازل المدمرة كلياً

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الشيخ كمال خطيب بشروط مقيدة

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الشيخ كمال خطيب بشروط مقيدة

مجدلاني: عدم ادراج &#34;إسرائيل&#34; على قائمة العار رغم جرائمها انحياز للاحتلال

مجدلاني: عدم ادراج "إسرائيل" على قائمة العار رغم جرائمها انحياز للاحتلال

منوعات

ما سبب ابتعاد الفنانة بسمة عن التمثيل؟

ما سبب ابتعاد الفنانة بسمة عن التمثيل؟

شاهد: بلقيس تثير الجدل بـ &#34;انتهى&#34; وأصالة بـ&#34;كأنه لم يكن&#34;.. ما القصة؟

شاهد: بلقيس تثير الجدل بـ "انتهى" وأصالة بـ"كأنه لم يكن".. ما القصة؟

وفاة الفنان سيد مصطفى بعد صراعه مع المرض

وفاة الفنان سيد مصطفى بعد صراعه مع المرض

بعد هجومها الحاد.. شاهد كيف ردت أصالة على هجوم شقيقتها ريم نصري

بعد هجومها الحاد.. شاهد كيف ردت أصالة على هجوم شقيقتها ريم نصري

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: شقيقة زوج ريهام حجاج تهاجم ياسمين عبد العزيز بقوة

شاهد: شقيقة زوج ريهام حجاج تهاجم ياسمين عبد العزيز بقوة

شاهد: الجمهور يهاجم فيفي عبده بسبب أول عمل قامت فيه بعد تعافيها

شاهد: الجمهور يهاجم فيفي عبده بسبب أول عمل قامت فيه بعد تعافيها

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بعد تصريحاتها ضد فنان اغتصب زوجته

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بعد تصريحاتها ضد فنان اغتصب زوجته

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات ريهام حجاج

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات ريهام حجاج

شاهد: شذى حسون تتعرض لهجوم قاسي من شقيقة رحمة رياض.. ما السبب؟

شاهد: شذى حسون تتعرض لهجوم قاسي من شقيقة رحمة رياض.. ما السبب؟

عربي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير جديد لها في الأردن

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية &#34;الفتنة&#34;

الأردن: محكمة أمن الدولة تحدد موعد أولى جلساتها بقضية "الفتنة"

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية