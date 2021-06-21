دولي

"إسرائيل" فرض ارتداء الكمامات وحظر السفر وتطعيم الفتية بسبب الطفرة الهندية

"إسرائيل" فرض ارتداء الكمامات وحظر السفر وتطعيم الفتية بسبب الطفرة الهندية
رام الله - دنيا الوطن
اوصت وزارة الصحة الاسرائيلية، بإعادة إلزام ارتداء الكمامات في المدارس والأماكن المغلقة وبتطعيم جميع الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة باللقاح ضد كورونا، تحسبا من تفشي الوباء ولا سيما السلالة الهندية.

وتقرر خلال جلسة تقييمية الليلة الماضية، زيادة عدد النقاط المخصصة لإجراء فحوصات لكشف كورونا في المطارات وتشديد إجراءات تطبيق الحجر المنزلي للعائدين من الخارج، حيث سيتم تجنيد مائتين وخمسين شرطيا ولهذا الغرض.

كما تقرر فرض حظر السفر الى عدة دول مصنفة حمراء هي: الارجنتين وروسيا والهند وجنوب افريقيا والمكسيك والبرازيل، ولن يسمح السفر اليها الا بعد الحصول على مصادقة مسبقة من لجنة استثناءات.

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