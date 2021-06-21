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تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو في فلسطين، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو صافيا بوجه عام وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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