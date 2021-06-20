قناة (كان): مصر تمارس ضغوطاً على إسرائيل للمضي بمفاوضات التهدئة مع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد جيلي كوهين، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، ان جمهورية مصر العربية، تمارس ضغوطاً على إسرائيل؛ للمضي قدماً في مفاوضات التهدئة مع قطاع غزة.وأشار كوهين إلى أن مصر تدعو إلى إجراء محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنها تطلق من إسرائيل اتخاذ تدابير لبناء الثقة، مثل توسيع مناطق الصيد، أو إمكانية نقل البريد الى قطاع غزة، والذي توقف منذ الجولة العسكرية الأخيرة.وقال مراسل قناة (كان): "أعلنت السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن نقل البريد الى غزة سيستأنف اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين، مما يدل على أن هناك بالفعل رغبة في إسرائيل للمضي قدما".