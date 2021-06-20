شؤون فلسطينية

الجانب الإسرائيلي يسمح بدخول البريد للقطاع وتصدير كافة المحاصيل الزراعية والالبسة

الجانب الإسرائيلي يسمح بدخول البريد للقطاع وتصدير كافة المحاصيل الزراعية والالبسة
رام الله - دنيا الوطن
اعلن صالح الزق، رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة، ان الجانب الإسرائيلي ابلغ هيئة الشؤون المدنية، قبل قليل، السماح بدخول وخروج البريد من والى قطاع غزة وعلى وجه الخصوص جوازات السفر العالقة بعد منع دام اكثر من شهر ونصف.

وأشار الزق في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، إلى أن هذا القرار سيكون ابتداءً من يوم غدا الاثنين، بالإضافة إلى السماح بعودة جميع العالقين من أبناء القطاع في الخارج عبر معبر بيت حانون ايرز وكذلك السماح بتصدير كافة المحاصيل الزراعية، والألبسة.

بدورها، أكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر و الحدود، أنها أبلغت مصانع الملابس بغزة، بقرار الحكومة الإسرائيلية بفتح باب التصدير لإسرائيل، ابتداءً من يوم غد الاثنين ولمدة يومين فقط و يمنع نقل الملابس لضفة الغربية.

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