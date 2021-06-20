التربية والتعليم تتحدث عن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أنهت استعداداتها وجهوزيتها لامتحان الثانوية العامة، في المحافظات الشمالية والجنوبية.وقال عواد في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم الأحد: "نعمل على تقليل التوتر لدى الطلبة سواء من رهبة الامتحان أو جائحة (كورونا) أو العدوان الذي تعرض له القطاع"، مضيفا: "درسنا في الوزارة بشكل مستفيض ما يصلنا من الميدان سواء في غزة أو القدس أو المناطق الفلسطينية الأخرى ومحاولات الاحتلال أسرلة المنهاج في القدس".وأشار عواد إلى أنه تم وضع حلول للطلبة من خلال وضع أسئلة اختيارية كثيرة نظرا للتعليم عن بعد والتعليم الوجاهي الذي جرى خلال العام الدراسي، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم المحافظة على جودة الإمتحان؛ ليكون مقبولاً للطلبة، وكما هو مقبول لدول العالم، منوها إلى أن سمعة امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية في العالم جيدة جداً.وفي السياق، قال مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم: "نحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمحافظة على جودة الامتحان"، مضيفا: "لا داعي للتوتر والقلق لدي الطلبة فكسر حاجز الخوف يبدأ من الدقائق الأولي للامتحان ويعود بالطالب لوضعه الطبيعي".وطالب عواد، أولياء الأمور بتخفيف الضغط عن أبنائهم الطلبة وتوفير جو من الراحة لهم، مؤكدا أنه تم زيادة ربع ساعة على زمن الامتحان في جميع التخصصات في محافظات الوطن.