شؤون فلسطينية

السفير طوباسي يكثف اتصالاته مع البلديات اليونانية لتعزيز دعم القضية الفلسطينية

السفير طوباسي يكثف اتصالاته مع البلديات اليونانية لتعزيز دعم القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي اتصالاته مع رؤساء بلديات اليونان لتجنيد مواقفهم الداعمة للحق الفلسطيني. 

حيث قام بزيارة بلديات خالاندري، نيقيا رينتي، كيراتسيني ودريبتسونا، والتقى رؤساء البلديات  فيها واعضاء من مجالسها البلدية.

وقدم لهم السفير خلال الزيارات الشكر لمواقفهم الثابتة والمبدئية بالتضامن مع قضايا شعبنا الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الكولنيالي وجرائمه.

وأكد رؤساء البلديات اليونانية استمرار تضامنهم مع شعبنا حتى يحقق حريته واستقلاله في دولته المستقلة على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس وتنفيذ نصوص القانون الدولي والقرارات الاممية المتعلقة بإنهاء الاحتلال. 

واكدوا على استمرار مطالبتهم الحكومة اليونانية بتنفيذ توصية مؤتمر اتحاد البلديات وفق قرار البرلمان اليوناني بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين .

كما تم الاتفاق خلال اللقاءات على استمرار التواصل وعقد اجتماع موسع يجمع عدد من أعضاء شبكة تضامن البلديات اليونانية مع فلسطين التي عملت السفارة مع البلديات اليونانية سويا على أطلاقها قبل عامين.

كما تم بحث تكرار زيارة وفد من رؤساء البلديات الى فلسطين قبل نهاية هذا  العام بغرض متابعة الزيارة السابقة.

وقدم السفير طوباسي الشكر باسم الشعب الفلسطيني لرؤساء البلديات لتعاونهم مع دعوة السفارة الفلسطينية لهم برفع العلم الفلسطيني في ذكرى جريمة النكبة،  والمواقف التي عبروا عنها مع بلديات أخرى عديدة في بياناتهم الصادرة خلال تصعيد الإرهاب الإسرائيلي بالفترة الأخيرة.  

كما وضعهم السفير في صورة سلسلة الجرائم  المستمرة بالقدس وغزة والاغوار، والخليل وكل فلسطين والمتمثلة بالتهجير القصري والقتل والهدم والاستيطان والتهويد.

كما أوضح السفير أمامهم طبيعة حكومة الاحتلال الجديدة التي تختلف مع نتنياهو على شخصه فقط واحتفاظها بنفس السياسات بل واكثر تطرفا تجاه حقوق شعبنا واضطهاده، الأمر الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام محاولات إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى مؤتمر دولي للسلام، مؤكدا على عدم وجود أي شريك حقيقي للسلام باسرائيل يحمل قناعات إنهاء الاحتلال اولا.

هذا وقد حضر اللقاءات الى جانب السفير، سكرتير ثالث بالسفارة فدوى ابو شنب، وايفغينا بوتاكيس منسقة العلاقات العامة في مكتب السفير.




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