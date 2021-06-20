الأشغال وأمان فلسطين يوزعون بدل إيجار لـ200 ألف من اصحاب المنازل المدمرة كلياً











رام الله - دنيا الوطنوزعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مؤسسة أمان فلسطين – ماليزيا اغاثات عاجلة بدل إيجار لعدد 200 أسرة من أصحاب المنازل المهدمة كليا، والمنازل غير صالحة للسكن.وقال م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان نواصل جهودنا في ملف اعمار المنازل التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الصهيوني أخير، حيث تواصل الوزارة أعمالها في حصر الأضرار، وتدعيم المنازل المدمرة وتوزيع اغاثات بدل إيجار حسب ما يتوفر .وشكر م. سرحان مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا على توفير بدل إيجار لعدد 200 أسرة من أصحاب الوحدات السكنية المدمرة كليا والوحدات غير صالحة للسكن لمدة 6 شهور، مشددا إلى أن الوزارة تواصل جهودها في توفير بدل إيجارها لغيرها الأسر المتضررة .ومن جهته أكد م. عمر صيام مدير مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا على التنسيق الكامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في ملف الاعمار والمتضررين، وأن المؤسسة ستواصل جهودها في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني .