مجدلاني: عدم ادراج "إسرائيل" على قائمة العار رغم جرائمها انحياز للاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني رفض الأمين العام للأمم المتحدة ادراج "إسرائيل" على قائمة العار رغم جرائمها ضد أطفال فلسطين ، بالأمر المستهجن ،والانحياز للاحتلال وتشجيعه على مواصلة الانتهاكات والجرائم ضد أطفال فلسطين .وأضاف د. مجدلاني دماء الأطفال الفلسطينيين بالأمس القريب وأثناء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة ما زالت شاهدة على جرائم الاحتلال ، حيث استهدفتهم الطائرات وبأسلحة محرمة دوليا أدت إلى استشهاد نحو 66 طفلا ، كما مازال يحتجز الاحتلال وبظروف قاسية وصعبة في سجونه نحو 140 طفلا.وتابع د. مجدلاني مواصلة عدم إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات، حيث أنه وفي تقرير أممي نشر حول الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، لم تشمل القائمة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حيث اكتفى التقرير بحثّ إسرائيل على "مراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع أي استخدام مفرط للقوة، ولضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة، وتقليل آثار عمليات قواتها على الأطفال، وضمان المساءلة في جميع الحالات التي تنطوي على القتل والتشويه للأطفال"، وهو بمثابة انحياز للاحتلال على حساب دماء اطفال فلسطين .ودعا د. مجدلاني الأمين العام للأمم المتحدة لاعادة النظر بهذا القرار وادراج الاحتلال على قائمة العار حيث ينتهك وبشكل يومي اتفاقية حقوق الطفل ولكتفة الاتفاقيات الدولية وكذلك القانون الدولي الانساني .