رام الله: مستوطنون يقتحمون جبل العالم بنعلين والاحتلال يجرف مئات الدونمات

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، منطقة جبل العالم المهدد بالاستيلاء في قرية نعلين غرب رام الله، وجرفت آليات الاحتلال 300 دونم في محيطه، وأطلقت مكبرات مساجد نعلين النداءات لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه.وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا أن 100 مستوطن بحراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحموا جبل العالم، في مسعى لإنشاء مستوطنة جديدة على قمة الجبل.وفي سياق متصل، جرف آليات الاحتلال منذ ساعات الصباح 300 دونم من أراضي المواطنين في محيط الجبل.وتوجه أهالي بلدة نعلين إلى المكان لصد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين، في الوقت الذي صدحت فيه مكبرات المساجد في البلدة بالنداء والدعوة لمواجهة محاولة المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على جبل العالم شمال البلدة.وتتعرض أراضي الفلسطينيين في جبل العالم لانتهاكات متكرر من الاحتلال ومستوطنيه، فقد أحرق المستوطنون في الأيام القليلة الماضية مئات أشجار الزيتون، ونفذوا اعتداءات متكررة على المواطنين تحت حماية جيش الاحتلال.ونعلين بلدة فلسطينية تقع الى الغرب من مدينة رام الله على الحد الفاصل بين الضفة ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.وعلى مدار سنوات الاحتلال تم مصادرة أكثر من مائتي دونم من أرضها، ابتداء من عام 1990 حيث تم مصادرة خمسين دونما، ثم عام 1995 حيث استولى على سبعين دونما، وتلا ذلك عام 2008 عندما صودرت أكثر من مئة دونم من أرضه "لدواعي أمن الدولة".وتعيش مئات العائلات في نعلين حالة من الفقر وفقدان القدرة على تأمين لقمة عيشها، بسبب مصادرة أرضها وإغلاق القرية ومنع مئات العمال من التوجه للعمل داخل الأراضي المحتلة.وتعتبر نعلين حالة فريدة من حيث المقاومة الشعبية التي وقفت في وجه الإجراءات الاستيطانية بحقها، ودأبت على تنظيم مسيرات بشكل مستمر رفضا لذلك.