شؤون فلسطينية

رئيس الهلال الاحمر التركي يزور فروع الجمعية بقطاع غزة

رئيس الهلال الاحمر التركي يزور فروع الجمعية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني  السيد د. كِرم كينك  رئيس الهلال الأحمر التركي حيث تأتي هذه الزيارة بهدف  الاطلاع على الوضع الإنساني في قطاع غزة  , و التعرف على تدخلات الجمعية و استجابتها  الإنسانية خلال الأزمات , وخاصة بعد العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة .

واصطحب الخطيب  السيد كينك والوفد المرافق في جولة تفقدية بغزة للوقوف  عن كثب على حجم الأضرار  التي لحقت بالمباني و الأبراج  المدنية جراء  العدوان , ثم توجهوا لزيارة  فروع الجمعية بالقطاع  ومراكز الإسعاف والطوارئ, ومخازن الجمعية بالمحافظات الجنوبية بدعم من الهلال الاحمر التركي ,  حيث  أطلعهم على الأضرار التي لحقت بالمبنى أثناء العدوان ,  و زار الوفد مستشفى القدس  التخصصي " المغربي "   و سيزور  غدا مستشفى الأمل  ومدينة الأمل  لتنمية القدرات  لتفقد  سير العمل و آلية تقديم  الخدمات و المساعدات الاغاثية للمتضررين جراء هدم منازلهم .

وخلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد بمقر الجمعية بفرع غزة رحب  د. الخطيب  بنظيره رئيس الهلال الاحمر التركي  مؤكدا على مواصلة  الشراكة الانسانية  وأهمية الدور الإنساني الذي تقدمه الجمعية  ومدى جهوزية طواقمها واستجابتها  خلال فترة العدوان الأخير .

ومن جانبه أكد د. كينك، حرص الهلال الأحمر التركي، على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتطوير إمكانيات  جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، ليتسنى لها تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، مشيداً في ذات الوقت بالدور الإنساني والصحي المهم الذي تقوم  الجمعية خصوصاً في مجال الإغاثة الطارئة، وتقديم العلاج عبر مستشفياته وعياداته في القطاع .

وعقد د. الخطيب اجتماعا مع نظيره السيد كينك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين  ومناقشة الاحتياجات والاستجابة الطارئة  والتحديات التي تواجهها الجمعية  في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني  بقطاع غزة .










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