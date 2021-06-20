دولي

الأسطول الأمريكي يستعد لهجوم مفاجئ

الأسطول الأمريكي يستعد لهجوم مفاجئ
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الأسطول الأمريكي لهجوم مفاجئ، يمكن أن تتعرض له وحداته البحرية إذا قررت الصين ضم تايوان باستخدام القوة العسكرية، وذلك في إطار النزاع على منطقة بحر الصين الجنوبي، التي أعلنت الصين فرض سيادتها عليها.

ذكرت ذلك مجلة (ناشيونال إنترست) في تقرير عن النزاع في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن الصين تسعى لضم تايوان، بوتيرة يمكن أن تكون أسرع من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الرد.

وتقوم مجموعة القوة الضاربة، التي تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" بالإبحار في منطقة بحر الصين الجنوبي ضمن جهود الأسطول الأمريكي للتأكيد على عزم الولايات المتحدة وحلفائها استمرار إبحار سفنهم بحرية في المناطق التي يسمح القانون الدولي بالإبحار فيها.

وتهدف عمليات الإبحار الحر، التي تنفذها السفن الحربية لأمريكا وحلفائها إلى التأكيد على عدم موافقة تلك الدول على إعلان الصين سيادتها على منطقة بحر الصين الجنوبي.

وتقول المجلة الأمريكية إن الصين تنشئ سلاسل من الجزء الصناعية في بحر الصين الجنوبي لتأكيد فرض سيادتها على تلك المناطق، التي تشير المجلة إلى أن دول أسيوية أخرى ترفض ما تصفه بـ "المزاعم الصينية".

أخبار ذات صلة

بايدن ينعى كلبه &#34;العزيز&#34; عن عمر 13 عامًا

بايدن ينعى كلبه "العزيز" عن عمر 13 عامًا

موسكو تشهد اليوم موجة حر شديدة

موسكو تشهد اليوم موجة حر شديدة

انخفاض عدد إصابات (كورونا) في الهند

انخفاض عدد إصابات (كورونا) في الهند

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 180 مليونًا

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 180 مليونًا

غانتس يُقدم طرحًا للموافقة على تمديد ولاية كوخافي عام آخر

غانتس يُقدم طرحًا للموافقة على تمديد ولاية كوخافي عام آخر

لمدة عام آخر.. غانتس يقدم طرحاً للموافقة على تمديد ولاية رئيس الأركان

لمدة عام آخر.. غانتس يقدم طرحاً للموافقة على تمديد ولاية رئيس الأركان

في زيارة رسمية.. كوخافي يتوجه إلى الولايات المتحدة

في زيارة رسمية.. كوخافي يتوجه إلى الولايات المتحدة

قانون لم الشمل.. الحكومة الإسرائيلية تواجه غداً أول عقبة محورية

قانون لم الشمل.. الحكومة الإسرائيلية تواجه غداً أول عقبة محورية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأة زراعية غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأة زراعية غرب بيت لحم

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين غرب رام الله

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين غرب رام الله

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل اعتداء قوات المستعربين على الأسيرين السواحرة وأبو الهوى

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل اعتداء قوات المستعربين على الأسيرين السواحرة وأبو الهوى

سرحان: عملية الإعمار تشمل جميع من تضرروا سواء في حرب 2014 أو الحروب السابقة

سرحان: عملية الإعمار تشمل جميع من تضرروا سواء في حرب 2014 أو الحروب السابقة

أبوبكر: إرادة الأسرى المضربين أقوى من كل سياسات القمع والقهر الإسرائيلية

أبوبكر: إرادة الأسرى المضربين أقوى من كل سياسات القمع والقهر الإسرائيلية

الفتياني يكشف عن عناوين كلمة الرئيس عباس أمام المجلس الثوري غدًا الاثنين

الفتياني يكشف عن عناوين كلمة الرئيس عباس أمام المجلس الثوري غدًا الاثنين

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

ثلاثة أسرى مستمرون في معركة الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى مستمرون في معركة الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال

منوعات

ما سبب ابتعاد الفنانة بسمة عن التمثيل؟

ما سبب ابتعاد الفنانة بسمة عن التمثيل؟

شاهد: بلقيس تثير الجدل بـ &#34;انتهى&#34; وأصالة بـ&#34;كأنه لم يكن&#34;.. ما القصة؟

شاهد: بلقيس تثير الجدل بـ "انتهى" وأصالة بـ"كأنه لم يكن".. ما القصة؟

وفاة الفنان سيد مصطفى بعد صراعه مع المرض

وفاة الفنان سيد مصطفى بعد صراعه مع المرض

بعد هجومها الحاد.. شاهد كيف ردت أصالة على هجوم شقيقتها ريم نصري

بعد هجومها الحاد.. شاهد كيف ردت أصالة على هجوم شقيقتها ريم نصري

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: شقيقة زوج ريهام حجاج تهاجم ياسمين عبد العزيز بقوة

شاهد: شقيقة زوج ريهام حجاج تهاجم ياسمين عبد العزيز بقوة

شاهد: الجمهور يهاجم فيفي عبده بسبب أول عمل قامت فيه بعد تعافيها

شاهد: الجمهور يهاجم فيفي عبده بسبب أول عمل قامت فيه بعد تعافيها

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بعد تصريحاتها ضد فنان اغتصب زوجته

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بعد تصريحاتها ضد فنان اغتصب زوجته

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات ريهام حجاج

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات ريهام حجاج

شاهد: شذى حسون تتعرض لهجوم قاسي من شقيقة رحمة رياض.. ما السبب؟

شاهد: شذى حسون تتعرض لهجوم قاسي من شقيقة رحمة رياض.. ما السبب؟

عربي

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

شاهد: حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من شركات وهمية

إسقاط طائرة تجسس أميركية باليمن

إسقاط طائرة تجسس أميركية باليمن

الرئيس اللبناني: &#34;عقبات داخلية وخارجية&#34; تقف أمام عملية تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني: "عقبات داخلية وخارجية" تقف أمام عملية تشكيل الحكومة