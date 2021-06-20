الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأة زراعية غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، منشأة زراعية بوقف البناء في قرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: "إن المنشأة المُخطرة، وهي عبارة عن عريشة تستخدم لأغراض زراعية، مملوكة للمواطن نايف مناصرة، مشيرا الى أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على قرية واد فوكين عبر اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأراضي وتخريبها بحكم انها محاذية لمستوطنة "بينار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدات حوسان، وواد فوكين، ونحالين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.