الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، طاقم تلفزيون فلسطين في منطقة "خلة مالك" الواقعة بين بلدتي دير قديس ونعلين غرب رام الله.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جنود الاحتلال اعترضوا مركبة الطاقم أثناء تواجدها في المكان من أجل إعداد تقرير عن تجريف آليات الاحتلال اليوم لشق طريق استيطاني في المنطقة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدتين، واحتجزوا بطاقات العاملين الشخصية.ونوه الى أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وتجريف أراضيهم هناك، حيث أن هناك عدة مستوطنات تقام على أراضي المواطنين في تلك المنطقة منها "نيلي" و"نعلة" ومن الجهة المقابلة مستوطنة "موديعين".