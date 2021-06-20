شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: سنعيد اليوم 90 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى "إسرائيل"

الصحة الفلسطينية: سنعيد اليوم 90 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى "إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها سترجع اليوم 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك على انتهاء تاريخه (في 30 حزيران 2021) إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إن اللقاح ليس تبرعاً من إسرائيل، بل تم شراؤه من شركة فايزر وتم دفع ثمنه مسبقاً من خزينة الدولة.

وأشارت إلى أن تبادل اللقاحات جاء لسد ثغرة التوريد من شركة فايزر الأم طبقاً لاتفاق وزارة الصحة معها وللتسريع في توفير الطعومات لأبناء شعبنا، من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وافتتاح التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس.

وشددت الوزارة، سنعيد التفاوض مع شركة فايزر ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع شركة فايزر الأم وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية.

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