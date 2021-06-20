شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تنشر آخر حصيلة لفيروس (كورونا) في فلسطين

وزيرة الصحة تنشر آخر حصيلة لفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة، و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، جنين 2، الخليل 1، قطاع غزة 63".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 2، جنين 5، الخليل 2، نابلس 14، رام الله والبيرة 4، قلقيلية 9، قطاع غزة 190".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 445,598 بينهم 270,795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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