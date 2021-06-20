دولي

بايدن ينعى كلبه "العزيز" عن عمر 13 عامًا

بايدن ينعى كلبه "العزيز" عن عمر 13 عامًا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن كلبه تشامب رحل "بسلام في المنزل".

ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد كان الكلب الذي ينتمي إلى فصيلة الراعي الألماني (جيرمان شيبرد) يبلغ من العمر 13 عامًا.

وقال بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في بيان نُشر على حساب الرئيس الرسمي على تويتر "كان رفيقنا الدائم العزيز خلال 13 عامًا ماضية وكان محبوبًا لدى جميع أفراد عائلة بايدن".

واقتنى آل بايدن تشامب بعد تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس عام 2008. وكان تشامب رفيقا لهما في كل المقار التي انتقلا إليها منذ ذلك الحين.

وجاء في بيان بايدن "شاركنا تشامب أكثر لحظاتنا بهجة وأكثر أيامنا حزنا، وكان حساسا تجاه كل مشاعرنا وانفعالاتنا التي لا نعلنها... نحبه وسنفتقده على الدوام."

لازال بايدن يملك ميجور، وهو كلب من نفس الفصيلة أصغر سنا، تبنته الأسرة عام 2018، ومن المتوقع أن يضم قريبا قطا للبيت الأبيض.

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