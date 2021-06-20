شؤون فلسطينية

التماس يطالب حكومة بينيت بخصم أموال المقاصة من السلطة الفلسطينية

التماس يطالب حكومة بينيت بخصم أموال المقاصة من السلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلة، اليوم الأحد: إن عوائل قتلى إسرائيليين قدموا مؤخرًا للمحكمة العليا التماسًا بشأن مطالبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالالتزام بخصم نحو 800 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية بزعم أنها تحول لعوائل الشهداء والأسرى.

وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ المحكمة عبر ممثل خاص أنه تم إعداد تقرير حول هذه المسألة عن عام 2020، ولكن لم تتم مناقشته في المجلس المصغر (كابينيت) حتى الآن.

وطلب ممثل الدولة من المحكمة أن يتم إمهاله حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل، للرد على على هذه القضية.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في تموز/ يوليو 2018 قانونًا يتم بموجبة خصم الأموال التي تدفع من قبل السلطة لصالح عوائل الشهداء والأسرى، وذلك وفق تقرير يقدم من وزير الجيش يظهر خلاله المبالغ المدفوعة على أن تخصم من أموال المقاصة.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في حال قررت حكومة بينيت عدم تنفيذ القانون، فستواصل بذلك خط حكومة نتنياهو التي امتنعت العام الماضي عن خصم أكثر من 610 ملايين شيكل من أموال الضرائب والتي حولتها السلطة في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2019.

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