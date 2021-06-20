إسقاط طائرة تجسس أميركية باليمن

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت "طائرة تجسس مسيرة أمريكية "، في أجواء محافظة مأرب.ووفق قناة (المسيرة) فقد قال سريع في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية من نوع "سكان إيغل Scan Eagle"، بصاروخ أرض جون وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب".وأكد العميد سريع أن "عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بث مشاهد العملية وحطام الطائرة لاحقا".وقال سريع إن "القوات المسلحة تؤكد أنها لن تألوا جهدا في القيام بمسؤلياتها في حماية الأجواء اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية".