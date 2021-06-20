هيئة الأسرى تكشف تفاصيل اعتداء قوات المستعربين على الأسيرين السواحرة وأبو الهوى

رام الله - دنيا الوطنكشف تقرير أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، عن شهادتين لأسرى تم الاعتداء عليهم بالضرب والسحل من قبل قوات من المستعربين بالقدس، حيث اعتدت عليهم بالضرب المبرح والتنكيل أثناء اعتقالهم وهما كل من الأسيرين محمد سواحرة (18) عاما من جبل المكبر، والأسير محمد أبو الهوى (19) عاما من جبل الطور.وبينت الهيئة، أن الأسير السواحرة تم اعتقاله من قبل قوة من الوحدات المستعربة حيث قامت بمهاجمته وطرحه أرضا، وانهالوا عليه بالضرب الشديد، وبعدها تم تقيد يديه وتعصيب عينيه ومن ثم إقتادوه الى مركز التحقيق في المسكوبية لاستجوابه، وبقي داخل الزنازين لمدة3 أيام حقق معه لساعات طويلة ومن ثم نقل لسجن عسقلان وبقي 27 يوما على ذمة التحقيق.وفي سياق ذي صلة، اعتدت قوة من الواحدات المستعربة على الأسير محمد أبو الهوى (19) عاما من جبل الطور في القدس حيث قاموا بضربه ضربا مبرحا حتى سالت دمائه، وإصابته بكدمات في جميع أنحاء جسمه وكسر في القفص الصدري، وقام الجنود بزجه في الجيب العسكري ومن ثم نقله الى التلة الفرنسية وأخذوا يضربونه في بساطيرهم حتى أستفرغ دما وطلب منهم نقله الى المستشفى الإ أنهم رفضوا وبعدها تم نقله الى مركز التحقيق في المسكوبية وخضع ومن ثم نقل الى العيادة وتم إعطائه الأكامول فقط وبعد ذلك نقل الى سجن عسقلان وخضع هناك للإستجواب من قبل محققين في الشاباك.وأضافت: بقي في زنازين عسقلان 38 يوما في ظروف صعبة حيث أن زنازين عسقلان مليئة بحشرة البق، وذات اللون الرمادي الغامق، الخالية من الشبابيك، والضيقة جدا والمليئة بالرطوبة إضافة الى عدم توفر الطعام الصحي، وبعدها نقل الى معبر سجن مجدو ثم أعيد الى زنازين عسقلان ثم نقل الى سجن مجدو مرة أخرى.