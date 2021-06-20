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دولي

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 180 مليونًا

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 180 مليونًا
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 876 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 178 مليونا وما يزيد عن 965 ألف إصابة، تعافى منهم 163 مليونا وما يقارب من 497 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 358 ألف و20 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8153 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,247 وفاة)، والهند (1,239 وفاة)، وكولومبيا (589 وفاة)، والأرجنتين (495 وفاة)، وروسيا (466 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (81,574 إصابة)، والهند (58,588 إصابة)، وكولومبيا (28,734 إصابة)، وروسيا (17,906 إصابات)، والأرجنتين (15,631 إصابة).

ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والاصابات ليوم أمس، أن البرازيل تواصل تسجيل أعداد مرتفعة جدا متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية، ومؤخرا شهدت تراجعا ملموسا في عدد الإصابات والوفيات كل 24 ساعة، وأصبحت مؤخرا في المرتبة الثانية عالمياً بعد البرازيل، فيما خرجت أميركا من القائمة الخماسية العالمية لتحل مكانها روسيا، إلا ان أميركا رغم هذا التراجع الملحوظ في الفترة الأخيرة بالحصيلة اليومية للإصابات والوفيات، ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (617,083 وفاة)، والبرازيل (500,868 وفاة)، والهند (386,740 وفاة)، والمكسيك (231,151 وفاة)، وبيرو (190,202 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،401,712 إصابة)، والهند (29,881,965 إصابة)، والبرازيل (17,883,750 إصابة)، وفرنسا (5,755,496 إصابة)، وتركيا (5,365,208 إصابات).

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