إعلام إسرائيلي: قرار حاسم بشأن بؤرة جبل صبيح في بلدة بيتا الأسبوع الجاري

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) الإسرائيلية، أنّ تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أنّ تكلفة إخلاء البؤرة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، تصل 10 مليون شيكل على الأقل.وتوقعت أن يتخذ رئيس وزراء حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، قرارًا حاسمًا بشأنها خلال الأسبوع الحالي.وأضافت أنّ المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال طرحت مخاوف من تصعيد محتمل، لكون موقع البؤرة على الجبل الذي يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما وأوصرين، تحوّل لبؤرة احتكاك جدية مع الفلسطينيين.وذكرت (القناة 12) أن حكومة الاحتلال السابقة برئاسة "بنيامين نتنياهو" كانت تعتزم إخلاء البؤرة، إلا أنها تعمّدت تأجيل هكذا خطوة لتبقى مسألة إخلائها فخًا قد يطيح بالحكومة الجديدة.وشيّد مستوطنون البؤرة منذ نحو شهرين، بعد مقتل أحد المستوطنين في عملية "زعترة".