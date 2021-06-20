سرحان: عملية الإعمار تشمل جميع من تضرروا سواء في حرب 2014 أو الحروب السابقة

رام الله - دنيا الوطنكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، تفاصيل جديدة عن إعمار غزة وزيارة الوفد الهندسي المصري للقطاع.وقال سرحان في تصريح لإذاعة (وطن): "عقب زيارة الوفد الهندسي المصري لقطاع غزة الأسبوع الماضي، تم حصر معظم أضرار العدوان الأخير لاسيما الأبراج السكنية وقدمنا لهم بعض المخططات الهندسية، ونتوقع أشياء إيجابية عما قريب".وأضاف: "عملية الاعمار تشمل جميع من تضرروا سواء في حرب 2014 أو الحروب السابقة، وكاحصائية للوزارة توجد لدينا 1300 وحدة سكنية لم تبنى حتى يومنا هذا، وبالتالي المشاريع القادمة سنقوم بضمهم إليها، وما يأتي لنا من أموال مخصصة لإعادة إعمار غزة ستقسم ما بين بناء تجمعات سكنية أو ترميم البيوت المدمرة".وتابع: "حول نظام السستم، نحن كوزارة أو قطاع خاص نرفض التعامل مع هذا النظام ونستطيع القول أنه أصبح وراء ظهورنا، ونأمل أن تكون هناك آلية جديدة مع دخول المواد الخام بطريقة حرة من قبل الجانب المصري، بعيداً عن تحكم الجانب الإسرائيلي ووضع قيود عليها مثلما حدث في السابق".