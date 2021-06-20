الفتياني يكشف عن عناوين كلمة الرئيس عباس أمام المجلس الثوري غدًا الاثنين

رام الله - دنيا الوطنكشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، اليوم الأحد، عن عناوين ستكون حاضرة في كلمة الرئيس محمود عباس، المرتقبة يوم غد الاثنين.وأكّد الفتياني خلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين)، على أنّ القدس و غزّة ستكونان حاضرتان في كلمة الرئيس عباس، بالإضافة إلى موضوع منظمة التحرير والحوار الفلسطيني.وأوضح أنّ الرئيس عباس يضع المجلس الثوري في صورة التحركات السياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في مختلف المجالات والمحافل، مُشيرًا إلى أنّ الوضع الداخلي في حركة فتح سيكون له نصيب من كلمة الرئيس، والوضع الداخلي الفلسطيني سواءً في المحافظات الشمالية أو الجنوبية.ولفت إلى أنّ الرئيس عباس سيُشدّد على الالتزام بالثوابت الوطنية وتضحيات الشعب والمقاومة الشعبية والشهداء والبطش "الإسرائيلي"، مُبيّنًا الموقف الثابت لفلسطين وقيادتها والتمسك بحقوق الشعب أمام هذه الهجمة "الإسرائيلية" التي تتعرض لها؛ نتيجة استمرار اليمين "الإسرائيلي" بالحكم في دولة الاحتلال.