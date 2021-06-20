انخفاض أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الأحد، وذكل بعد إجراء 522 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.وقالت الصحة: "تم تسجيل ( 63 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعافي 190 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وتسجيل حالة وفاة".ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 112984 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2776 حالة، إجمالي المتعافين 109155 حالة.وذكرت أن إجمالي الوفيات 1053 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 54884 شخص.