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شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى مستمرون في معركة الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى مستمرون في معركة الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلية  ما زالوا مستمرين في اضرابهم عن الطعام ، وهم: الأسير الغضنفر أبو عطوان، والاسير الشيخ جمال الطويل، و الأسير الشيخ خضر عدنان.  

وبينت الهيئة أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) / الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ (47) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، بينما يحتجزه الاحتلال في مستشفى "كابلن".

أما الاسير الشيخ جمال الطويل (59 عامًا) / رام الله يواصل إضرابه لليوم (18) على التوالي، مطالبًا بحرّية ابنته الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريّا في سجون الاحتلال، و يواصل الاحتلال احتجاز الطويل في زنازين سجن "هشارون".

بينما يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) /جنين إضرابه لليوم (22) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز حاليا في زنازين معتقل "الجلمة".

وحملت الهيئة الاحتلال وأجهزته كافة، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى المضربين، وطالب بضرورة إسنادهم ودعم خطواتهم النضالية في مواجهة الاحتلال.

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