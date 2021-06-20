في زيارة رسمية.. كوخافي يتوجه إلى الولايات المتحدة





وسيشغل مهام منصبه في غيابه، نائبه إيال زامير، وسيكون على اتصال دائم به.



ويجتمع المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، اليوم الأحد، من أجل المصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة مجددًا.



ومن المقرر أن يجتمع (كابينيت) من أجل التصديق على خطط عسكرية جديدة من أجل بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، ويعد هذا الاجتماع هو الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، الذي يترأسه منذ توليه مهام منصبه، مؤخرا.



وقالت (القناة 13)، إن جيش الاحتلال يعتزم تنفيذ عمليات قتالية في غزة، معتقدًا أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، ويجب الاستعداد الدائم لجولات جديدة من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي.



وأوضحت القناة أن حركة حماس تهدد باستمرار عملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد أي تقدم في محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الأركان العامة للجيش، أفيف كوخافي، غادر الليلة في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.