(كابينيت) يجتمع اليوم للمصادقة على استئناف الحرب بغزة

رام الله - دنيا الوطنيجتمع المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، اليوم الأحد، من أجل المصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة مجددًا.ومن المقرر أن يجتمع (كابينيت) من أجل التصديق على خطط عسكرية جديدة من أجل بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، ويعد هذا الاجتماع هو الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، الذي يترأسه منذ توليه مهام منصبه، مؤخرا.وقالت القناة 13، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم): إن جيش الاحتلال يعتزم تنفيذ عمليات قتالية في غزة، معتقدًا أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، ويجب الاستعداد الدائم لجولات جديدة من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي.وأوضحت القناة أن حركة حماس تهدد باستمرار عملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد أي تقدم في محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.ونُقل أمس عن مسؤول أمني قوله: إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقصف واسع النطاق ضد قطاع غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة.