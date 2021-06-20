تعيين البياري مساعداً للمفوض السامي للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل بالضفة وأراضي السلطة

رام الله - دنيا الوطنعُيّن الدكتور إسلام البياري، أستاذ القانون الدولي والدولي الجنائي الدولي، بكلية القانون بجامعة الاستقلال، مساعداً للمفوض السامي للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل في الضفة الغربية وأراضي السلطة الفلسطينية.وفي أول تصريح له، بعد قرار التعيين، طالب البياري في تصريح لـ "دنيا الوطن" الاحتلال، بالوقف الفوري على الاستهداف المباشر للأطفال لأنها تعد من الجرائم الدولية وخاصة أن الاحتلال قام بقتل الكثير من الأطفال تحديداً بحرب غزة الأخيرة من خلال الاستهداف المباشر لهؤلاء.وتابع: بأن هذا يعد خرقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كما تنص المواد من (32 وحتى 40) على حماية الأطفال من التعذيب والحرمان من الحرية، ومن تعاطي المخدرات أو بيع الأطفال، ومن الاستغلال الجنسي.كما وتكفل للأطفال ضحايا الاستغلال والإهمال رعاية تأهيلية، وتكفل أيضاً معاملة خاصة للأحداث.وأعرب البياري عن أمله من المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيبن في ظل أن هناك عشرات الأطفال يفقدون حياتهم سنويا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.