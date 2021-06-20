شؤون فلسطينية

استطلاع للرأي: 83.6% من الفلسطينيين متفائلون بإنجاز صفقة الأسرى

استطلاع للرأي: 83.6% من الفلسطينيين متفائلون بإنجاز صفقة الأسرى
أسرى مفرج عنهم في صفقة شاليط
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني الذي أجراه مركز وطن للدراسات والبحوث خلال الربع الثاني من عام 2021 بعنوان اتجاهات آراء الفلسطينيين حول معركة سيف القدس (حرب مايو 2021) أن 56.4 % من أفراد العينة ما بين يؤيدون ويؤيدون بشدة العودة الى المواجهة في حال اعتداء الاحتلال على حي الشيخ جراح والاقصى و26.1% يعارض ويعارض بشدة العودة الى المواجهة في حال اعتداء الاحتلال على الشيخ جراح والاقصى و17.5 % رفض الإجابة.

كما تم استطلاع آراء أفراد العينة في العديد من المحاور والتي من خلالها تبين التالي: -

أولاً: الأداء العام في الحرب:

حيث أفاد 91.1 % من أفراد العينة ما بين راضٍ وراضٍ بشدة عن أداء المقاومة خلال معركة سيف القدس في حين يرى 3.2 % عكس ذلك وأن 5.7 % لم يدلوا بآرائهم.

وفي نفس السياق تم سؤال أفراد العينة عن مدى رضاهم عن أداء السلطة خلال معركة سيف القدس أجاب 37.1 % ما بين راضٍ وراضٍ بشدة فيما أجاب 53.9 % ما بين غير راضٍ وغير راضٍ بشدة وأن 8.9 % لم يدلوا بآرائهم.

وفي سؤال أفراد العينة عن ترتيبهم للفصائل الأكثر تأثيرا على إسرائيل من وجهة نظرك خلال المعركة سيف القدس كانت كالتالي:

حماس 60.3%-الجهاد الإسلامي 29.8%-فصائل أخرى 7 % -لم يدلو بآرائهم 2.9 %.

وفي سؤال حول أي الوسائل الإعلامية التي كان يتابعها أفراد العينة خلال معركة القدس كانت كالتالي:

مواقع التواصل الاجتماعي نسبة 28.9 % -الفضائيات 59.3 %-الإذاعات المسموعة 9.6 % -أخرى 2.2 %.

واستكمالاً لمن أجاب أن الفضائيات هي من يتابعها تم سؤاله عن أي الفضائيات الأكثر متابعة وحازت على اعجابك خلال معركة سيف القدس أجاب: الجزيرة 45.4 % -فلسطين 14.8% -الأقصى 18.2 % -الميادين 9.3 %-فلسطين اليوم 3.3- معا  3.2 % -العربية 1.6 % - أخرى ٤.٢% .

واستكمالا لمن أجاب أن الإذاعات المسموعة هي الأكثر متابعة تم سؤالهم أي الإذاعات الأكثر متابعة وحازت على اعجابك وثقتك خلال معركة سيف القدس حيث أفاد: القدس 55.6 % -الأقصى33.3 %-الشعب 3.7 %-الحرية 3.7 % -غزة 3.7 %.

وفي سؤال حول مدى تفاؤل أفراد العينة باستمرار وقف إطلاق النار وصولاً إلى التهدئة أفاد 45 % بأنه ما بين متفائل ومتفائل بشدة وأن 47.5% مابين غير متفائل وغير متفائل بشدة وأن 7.5 % لم يدلوا بآرائهم.

كما تم سؤال أفراد العينة عن آرائهم حول التعاطف العالمي نحو القضية الفلسطينية أفاد 93.9 % بأنه زاد وأن 3.6% أفادوا بأنه قل وأن 2.5 % لم يُجيبوا.

وحول مدى موافقتهم على ان الحرب أثبتت للعالم أن القدس بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه على عكس ما كان يريده ترامب في صفقة القرن أفاد 95.4 % بأنهم يوافقون على ذلك وأن 1.8% يعارضون ذلك وأن 2.9 % لم يدلوا بآرائهم.

وحول مدى ثقة الجمهور بشفافية العمل في ملف الإعمار أفاد 37.5 % يثقون بشفافية العمل وأن 54.6 % لا يثقون بشفافية العمل وأن 7.9 % لا يعرف.

ثانياً: إنجازات ما بعد الحرب:

في سؤال عن مدى تفاؤل أفراد العينة بتحسين الأمور التالية بعد الحرب:

الأوضاع الاقتصادية وفك الحصار عن غزة: أفاد 52.9 % متفائل ومتفائل بشدة – 46.8 % غير متفائل وغير متفائل بشدة-0.4 % لم يدلوا بآرائهم.

تعويض المتضررين من الحرب : أفاد 58.9 % متفائل ومتفائل بشدة – 39.6 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -1.4 % لم يدلوا بآرائهم .

تعويض وانصاف الجرحى: أفاد 65 % متفائل ومتفائل بشدة – 33.3 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -1.8 % لم يدلوا بآرائهم.

حل مشكلة الكهرباء: أفاد 38.9 % متفائل ومتفائل بشدة – 58.6 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -2.5 % لم يدلوا بآرائهم

فتح المعابر باستمرار: أفاد 35.7 % متفائل ومتفائل بشدة – 60.7 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -3.6 % لم يدلوا بآرائهم.

تشكيل حكومة وحدة وطنية: أفاد 33.9 % متفائل ومتفائل بشدة – 60.4 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -5.7% لم يدلوا بآرائهم.

اجراء الانتخابات: أفاد 30.7 % متفائل ومتفائل بشدة – 65.4 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -3.9% لم يدلوا بآرائهم.

وقف الاعتداءات على الشيخ جراح والمسجد الأقصى: أفاد 33.2 % متفائل ومتفائل بشدة – 62.5 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -4.3% لم يدلوا بآرائهم.

إعادة بناء منظمة التحرير: أفاد 33.6 % متفائل ومتفائل بشدة – 58.9 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -7.5% لم يدلوا بآرائهم.

انجاز صفقة الأسرى: أفاد 83.6 % متفائل ومتفائل بشدة – 10.7 % غير متفائل وغير متفائل بشدة -5.7 % لم يدلوا بآرائهم.

ومن الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري بالفترة ما بين 14/06/2021 حتى 16/06/2021 على عينة عشوائية مكونة من 1117 فرد من سكان قطاع غزة والضفة الغربية من كلا الجنسين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا حيث بلغ هامش الخطأ نسبة 3.6%.

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