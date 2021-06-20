شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من اليامون

الاحتلال يعتقل مواطنين من اليامون
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة اليامون في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: نذير زياد عمر بشير (25 عاما)، وبشير اياد بشير، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة اليامون، واستولت على دراجتين ناريتين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة غرب جنين، وداهمت منزل المواطن زياد جبارين وفتشته واستجوبت ساكنيه.

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